San Siro verso il tutto esaurito per Milan-Inter, nuovo record d'incasso

Grande attesa per la partitissima Milan-Inter in programma domenica sera. Si va infatti verso il tutto esaurito a San Siro per il derby di Milano di domenica sera. Come fa sapere il Milan, per l'occasione club di casa, a poco più di 48 ore dalla partita si contano oltre 77.000 presenze allo stadio, per un incasso che ha superato i 3,7 milioni di euro, dato che migliora il record per le sfide casalinghe dei rossoneri in campionato, stabilito il 22 ottobre contro la Juventus.



Restano ancora disponibili meno di mille biglietti nel settore ospiti del secondo anello verde, acquistabili attraverso i canali di vendita Inter. Secondo le stime del Milan, 643.165.764 persone seguiranno la partita in televisione in tutto il mondo. Affollata anche la tribuna stampa, con 250 giornalisti accreditati e piu' di 50 fotografi.