San Siro o un nuovo stadio? Il Milan sceglierà entro l'estate

Al via gli incontri che decideranno il futuro di San Siro. Oggi il primo confronto, con le delegazioni di Milan e Inter e l'assessore all'urbanistica del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, l'assessore allo sport Roberta Guaineri e l'assessore al bilancio Roberto Tasca. A rappresentare l'Inter, l'amministratore delegato Alessandro Antonello, il Cso Michael Williamson e il consigliere Nicola Volpi; per il Milan anche l'amministratore delegato Marco Fassone. Un confronto interlocutorio ma necessario dopo che il club rossonero, a metà dicembre, aveva disdetto il contratto con M-I Stadio, la società partecipata in quote esattamente uguali (50%) con l'Inter. La scelta del Milan aveva costretto anche il club nerazzurro a rinunciare al proprio 50 per cento.



A rappresentare i rossoneri anche Alessandro Sorbone, Chief Operation Officer, e Marco Lomazzi, Stadium Operations director. Nel confronto durato poco più di un'ora è stata decisa un'agenda di incontri per continuare a discutere del futuro di San Siro, una time line per arrivare ad una decisione definitiva entro inizio estate. E' stata poi ratificata la gestione 2017 di M-I stadio. Nelle prossime due o tre settimane, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere resa nota una nuova convenzione tra i due club e il Comune con parametri diversi rispetto alla precedente. L'Inter continua a lavorare sul progetto di restyling di San Siro, il Milan dà massima apertura all'idea allo stadio condiviso ma resta il piano alternativo per un impianto di proprietà.