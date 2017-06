San Paolo, lavori al via entro fine anno: dureranno 90 giorni

Gli interventi allo stadio San Paolo, finanziati dal Comune di Napoli attraverso il Credito sportivo, partiranno entro il 31 dicembre e dureranno 90 giorni. Lo hanno annunciato, in una conferenza stampa congiunta, il sindaco Luigi de Magistris e l'assessore allo Sport Ciro Borriello. Con questa prima trance di lavori (saranno spesi circa un milione e 400mila euro), si interverrà sulle aree di accoglienza delle squadre, sugli spogliatoi che saranno 'rifunzionalizzati' con tutti i comfort, sulla sicurezza con la modifica dell'impianto antincendio e sulla Tribuna stampa "per renderla di livello europeo". In particolare nella Tribuna stampa si procederà all'abbattimento delle barriere architettoniche, sarà protetta dagli agenti atmosferici e sarà dotata di un impianto fotovoltaico così da renderla energeticamente autosufficiente.

"I lavori allo stadio San Paolo sono uno sforzo tutto pubblico. Con la società non c'è alcun conflitto ma siamo intervenuti perchè non era più possibile attendere" le parole con cui il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha aperto la presentazione della prima parte di lavori allo stadio. Il sindaco ha sottolineato che l'Amministrazione ha ritenuto "necessario investire risorse per lo stadio perchè era dietro l'angolo il rischio concreto di non poter più giocare al San Paolo". "Se la società Calcio Napoli intende proseguire con il progetto di ristrutturazione complessiva prevedendo risorse proprie - ha sottolineato De Magistris - noi ne siamo felici, ma se così non fosse siamo pronti ad avviare un'ulteriore interlocuzione con il credito sportivo. Noi abbiamo accettato la sfida del presidente De Laurentiis che quattro anni fa espresse la legittima volontà di riqualificare il San Paolo invece di realizzare un nuovo stadio. Ora - ha proseguito - ci auguriamo di poter rafforzare il cammino intrapreso con la società sportiva anche dal punto di vista delle risorse".