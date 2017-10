Samuel: "Mi rivedo in Skriniar: pochi fronzoli, molta sostanza"

"Nel Milan mi piace Musacchio ma se devo scegliere qualcuno che mi somigli prendo Skriniar. Me ne avevano già parlato benissimo alla Sampdoria, deve soltant continuare la sua crescita senza farsi distrarre da nulla. Mi rivedo in lui: pochi fronzoli, molta sostanza". A sei giorni dal derby Walter Samuel, ex difensore dell'Inter e ora vice allenatore al Lugano, indica in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il suo 'erede' in maglia nerazzurra.



L'Inter, nonostante un gioco non spettacolare secondo diversi addetti ai lavori, si presenterà alla stracittadina con ben sette lunghezze di vantaggio sui cugini: "Non è una partita decisiva ma fondamentale sì. Mentirei se dicessi che è una gara come le altre. La verità è che vale almeno un mese di campionato, in un senso o nell'altro. Se una squadra fa molti punti di solito non è una casualità. I risultati servono maledettamente, perchè danno il tempo di lavorare sulla qualità del gioco con serenità".



I tifosi interisti sognano di mandare il Diavolo a -10 magari replicando il derby che Samuel ha nel cuore: "Quello del 4-0, agosto 2009. Lì facemmo la prestazione perfetta. Indimenticabile. Contro c'era anche Ronaldinho".