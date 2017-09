Sampdoria, Zapata: "Deluso dal Napoli, per fortuna è arrivato Ferrero"

Per Duvan Zapata arriva una partita molto significativa: "Sono stato bene all'Udinese, la porto nel cuore. Certo, pensavo avrebbero fatto qualcosa in più per comprarmi e trattenermi. Se segnerò, comunque, non esulterò".



Già perché oggi il colombiano gioca nella Sampdoria, che lo ha prelevato dal Napoli: "Ero reduce dalla mia migliore stagione in Italia, credevo di poter dire la mia - dice alla Gazzetta dello Sport parlando del club campano - e invece sono rimasto emarginato per due mesi allenandomi a parte. Per fortuna è arrivato Ferrero".



Sugli obiettivi blucerchiati: "La Champions è un sogno ma l'Europa League è più alla portata. Il salto di qualità si può fare in partite come la prossima: vincere con le grandi conta ma è cone le squadre medio-piccoli che puoi fare la differenza".