Sampdoria, Schick avrà il 14. E non ha ancora scelto cosa fare

Patrik Schick riavrà la sua maglia numero 14: la Sampdoria aveva fatto "preoccupare" un po' di più i suoi tifosi dopo aver annunciato la lista ufficiale per la Coppa Italia, ma dopo 24 ore, avuta la certezza dell'idoneità sportiva per il proprio giocatore, ha rimesso le cose a posto. Il presunto indizio di mercato svanisce, lo scenario però non cambia di molto.



Indipendentemente dal numero, Schick resta in una situazione incerta: potrebbe restare alla Samp, come aveva assicurato Ferrero dopo il dietrofront della Juve, o potrebbe partire, anche se - come ha spiegato il suo agente - "la sua valutazione è di gran lunga superiore rispetto alla clausola". Così 30 milioni potrebbero non bastare per portarlo via.



Al momento l'Inter sembra in vantaggio rispetto alle concorrenti, in particolare il Monaco, che sembra la più agguerrita, soprattutto se alla fine dovesse cedere Mbappé al Psg. Il giocatore non ha ancora deciso cosa fare e il club non intende lasciarlo andare via se non avrà prima trovato il sostituto. Falcinelli è la prima scelta di Osti, ma il Sassuolo non lo molla. Così, almeno per il momento, Schick resta doriano.