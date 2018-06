Sampdoria, Sabatini: "Inter una feroce delusione"

La Sampdoria ha presentato ufficialmente Walter Sabatini come nuovo responsabile dell'area tecnica: "Sono qua perché mi piace la sfida e per ripagare un debito che avevo con la società: sette anni fa mi ero accordato con Riccardo Garrone però mi dovetti sottrarre, oggi ripago quel debito".



Questo l'obiettivo dei blucerchiati: "La mia idea di calcio è unica, soprattutto quando lavoro con una società che ha come presupposto quello di essere inferiore alle grandi. La mia idea è proprio quella di arrivare al loro livello". Sabatini è combattivo: "Ho scelto io un contratto annuale, è una mia abitudine, ma ne ho uno lungo pronto già firmato in bianco. Un obiettivo? Avere pensieri sublimi e l'unico pensiero sublime è l'Europa. In fondo otto anni fa proprio la Samp vincendo a Roma si prese la Champions. Ora la rivorrei".



Inevitabile tornare all'esperienza interrotta con l'Inter: "Una feroce delusione. Mi sono dimesso, nessuno mi ha cacciato perché non mi sentivo più in sintonia con l'ambiente. La variazione di alcune situazioni nel governo cinese hanno avuto ripercussioni anche nel mondo del calcio e nel gruppo Suning e c'è stata una certa confusione rispetto al progetto iniziale. A quel punto la mia permanenza all'Inter sarebbe stata asfittica. Il mio modo di pensare e operare non era più in sintonia e non potevo più esprimere il mio potenziale ma non c'è nessun rammarico. Il passato è ormai alle spalle".