Sampdoria, Romei: "Prova tv contro Reina"

Non finiscono le polemiche incrociate tra Napoli e Sampdoria dopo la vittoria all'ultimo respiro degli azzurri al San Paolo. L'espulsione di Silvestre non è andata giù ai blucerchiati e, dopo le parole di Viviano e Ferrero, arrivano anche quelle dell'avvocato Romei, braccio destro del presidente della Samp: "Ho sentito dire da Reina che è stato toccato da Silvestre, e siccome non è andata così, ci aspettiamo la prova televisiva esattamente come è stato fatto per Strootman".



Romei poi torna sul portiere azzurro: "E' stata una simulazione grave che ha tratto in inganno l'arbitro e creato un danno enorme alla Sampdoria. Senza l'espulsione non avremmo perso. Faremo sicuramente ricorso contro la squalifica di Silvestre - le parole al Secolo XIX -, ci aspettiamo che gli organi di giustizia sportiva valutino con la prova televisiva la simulazione di Reina". Secondo l'Ansa, la società avrebbe preparato un dossier con i tutti i presunti torti arbitrali subiti (4, per la precisione, per i blucerchiati). Oltre all'espulsione di Silvestre, l'elenco comprende la lunga sospensione, dovuta alla pioggia, nella gara con la Roma all'Olimpico alla fine del primo tempo, con la Samp in vantaggio prima della ripresa del gioco dopo più di un'ora. Per lo stesso motivo, Genoa-Fiorentina fu rinviata. Sempre in relazione alla gara con la Roma, i doriani lamentano il rigore generoso - decisivo per il 3-2 finale - assegnato ai giallorossi per un contatto dubbio tra Skriniar e Dzeko. L'ultimo episodio è legato al gol annullato a Barreto nella sfida contro il Milan, nonostante fosse regolare, con i rossoneri che alla fine vinsero 1-0.