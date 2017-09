Sampdoria-Roma, che dilemma: ecco le possibili date del recupero

Allerta meteo arancione: è bastato il rischio, 30 ore prima del previsto fischio di inizio, per far slittare Sampdoria-Roma a data da destinarsi. Non è una novità per la Serie A, non lo è di sicuro per Genova: è la sesta volta dal 2011 che il maltempo costringe il calcio a fermarsi. Il problema, adesso, è trovare il giorno giusto per il recupero e la soluzione non è facile.



La partita non si può giocare domenica perché martedì la Roma sfida l'Atletico Madrid in Champions e non si può giocare neppure da qui alla prossima sosta, perché i giallorossi saranno impegnati ogni tre giorni, senza mai fermarsi. Accadrà lo stesso a ottobre e novembre, tranne mercoledì 29, ma il giorno prima sarà la Sampdoria a scendere in campo per il quarto turno di Coppa Italia contro il Pescara.



La prima data utile, allora, sarebbe il 13 dicembre e subito dopo il 20: in realtà, però, in quei giorni si dovrebbero giocare gli ottavi di Coppa Italia e considerando che Sampdoria e Roma sono inserite in due parti diverse del tabellone, dovrebbero andare in campo in settimane diverse, ammesso che i blucerchiati si qualfichino. Ecco perché la partita potrebbe slittare addirittura al 24 gennaio 2018, cioè quattro giorni prima della gara di ritorno e a girone d'andata già chiuso. Nella classifica del campionato d'inverno, insomma, ci saranno molto probabilmente due asterischi.