Sampdoria, revocata la decadenza da presidente di Ferrero

Massimo Ferrero è nuovamente a tutti gli effetti il presidente della Sampdoria: è stata infatti revocata la decadenza comunicatagli l'aprile scorso per le conseguenze del crac della società Livingston, allora appartenente alla Fg Holding presieduta da Ferrero che patteggiò una condanna di un anno e 10 mesi.



Il caso aveva avuto risvolti anche sportivi visto che l'articolo 22 bis delle Norme organizzative federali fa decadere chi è stato condannato con pene superiori a un anno per delitti tra cui il fallimento. Ferrero era rimasto proprietario senza però poter rappresentare la Samp nelle sedi istituzionali come per esempio le assemblee di Lega.



Oggi tutto questo decade, come informa la società blucerchiata: "Visto l’ulteriore e sopravvenuto parere della Corte Federale d’Appello – Sezione Consultiva – pubblicato con C.U. N. 71 /CFA del 19 dicembre 2017, si comunica che non deve più ritenersi applicabile, al Sig. Massimo Ferrero, l’art. 22 bis, comma 1, delle NOIF".