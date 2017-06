Sampdoria, preso Lonewolf: giocherà a Fifa '17...

Non ha esattamente un fisico da atleta, ma quando gioca sa incantare con le sue magie. Certo, per farle non deve neppure correre. Anzi, meglio, molto meglio che resti seduto, nessuno lo rimproverà come un Cassano qualunque. Mattia Guarracino, classe 1992, è il nuovo "acquisto" della Sampdoria. Non cercate su Google, Wikipedia o Transfermarkt, perché non lo troverete: lui è un e-gamer, è conosciuto come Lonewolf e Massimo Ferrero ha voluto scommettere su di lui.



Folle idea o lungimiranza? Chissà: per la prima volta un club italiano di Serie A "ingaggia" un giocatore elettronico, traduzione letterale di e-gamer. Cosa sa fare? Semplice, vincere a Fifa '17: "Ci siamo conosciuti casualmente a un evento con Ferrero" - ha spiegato il sei volte campione italiano "Ho cominciato a giocare nel 2006 e ho vinto il mio primo torneo: ora mi alleno dalle 2 alle 4 ore prima di un evento, devo studiare anche tatticamente ogni singolo calcio d'angolo e ogni singola punizione". La Samp gli ha assegnato la maglia numero 92, che fa parte del suo nickname, e ora lui "lotterà" anche per i colori blucerchiati: "Sarà dura soprattutto col Psg". Già, gli emiri hanno soldi da spendere anche per gli e-gamer: "Hanno preso i due più forti al mondo". Chissà se i cinesi giocano a Fifa '17...