Sampdoria, Osti ferma uno spacciatore a Piacenza

Non risulta un passo da rugbista di Carlo Osti. Chi non lo ricorda con la maglia dell'Atalanta (ma anche di Udinese, Juve e tante altre), dia una controllata sull'almanacco Panini o, in alternativa, su Wikipedia: da giovane era un calciatore. Eppure l'attuale direttore sportivo della Sampdoria si è cimentato nell'arte del placcaggio diventando eroe per caso nel centro di Piacenza.



Osti, infatti, ha aiutato un poliziotto nel fermare uno spacciatore in fuga: il malvivente era stato colto in flagrante mentre vendeva una dose a un minorenne e il carabiniere in borghese che l'ha visto ha provato ad arrestarlo. È servito l'intervento di Osti affinché lo spacciatore fosse bloccato e finisse nelle mani delle forze dell'ordine.