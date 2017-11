Sampdoria, lady Viviano è furiosa: "In c**o a tutti"

Nonostante la gioia per il derby vinto e per una classifica sorprendente, dopo il successo sul Genoa in casa Sampdoria era scoppiato una sorta di 'caso Viviano': tra i tifosi doriani aveva fatto molto discutere la mancata esultanza del portiere dopo la vittoria di sabato, ma a spegnere le polemiche sul nascere ci ha pensato Manuela Tosini, moglie del portiere blucerchiato, con questo duro post su Facebook:

"Adesso rispondo io a tutti quelli che si chiedono se in squadra esiste un caso Viviano perché non è andato a festeggiare con il gruppo la vittoria del derby. Qualche squallido c******e ha optato per ‘Viviano non voleva la vittoria’, altri ‘Viviano ha problemi con il gruppo’, altri ancora ‘Viviano vuol fare il fenomeno’. No Signori miei, Viviano ieri non aveva niente da festeggiare. Ieri finita la partita, quello che per lui è un fratello è caduto dalla balaustra e, con il dottor Amedeo Baldari (uomo straordinario), si è recato in ospedale.

Forse c’è chi crede che i calciatori siano giusto dei c*********i che indossano la maglia della propria squadra del cuore e basta, ma dietro alle belle macchine e agli orologi da tamarri esistono anche persone come tutte noi. In c**o a tutti. Una partita di calcio e una fotografia di gruppo non valgono un c***o rispetto alla vita di un amico.

Tenetevi tutti i vostri dubbi, commentate stupidamente e malignamente l’assenza di mio marito nei festeggiamenti. Noi sappiamo cosa abbiamo provato in quel momento. Fratello Massimiliano De Andreis riprenditi alla svelta, abbiamo un sacco di fotografie da fare per festeggiare insieme il nostro derby. Ti vogliamo bene molesto, un bene immenso e tu lo sai".