Sampdoria, i tifosi si ribellano: "Ferrero con noi ha chiuso"

Clamorosa rottura tra Massimo Ferrero e i tifosi della Sampdoria: attraverso un comunicato ufficiale è infatti arrivata la conferma dell'iniziativa di protesta prevista per il 12 giugno da parte degli ultrà blucerchiati contro il presidente. In 400 erano presenti all'assemblea di martedì alla Sala Chiamata del Porto, quando è stata annunciata la manifestazione. "Vogliamo esprimere con un gesto concreto la nostra posizione essendo fisicamente presenti in quanto non vogliamo demandare a altri mezzi l'espressione delle nostre idee - si legge nella nota firmata dai principali club di tifosi -. Dovremo essere tanti, tantissimi perché Il messaggio arrivi in maniera forte, chiara ed inequivocabile: Massimo Ferrero con noi hai chiuso"



Lo strappo c'era stato dopo la gara del Napoli quando il patron aveva definito "quattro scappati di casa" i tifosi che avevano intonato cori razzisti contro la tifoseria del Napoli costringendo l'arbitro a sospendere la partita per alcuni minuti. La data della protesta, il 12 giugno, è simbolica visto che fu proprio quello il giorno in cui Ferrero tre anni fa diventò presidente della Sampdoria subentrando ad Edoardo Garrone.



Intanto è arrivata la conferma che Marco Giampaolo continuerà anche l'anno prossimo la sua avventura sulla panchina della Sampdoria. La fumata bianca c'è stata nell'incontro avvenuto a Roma negli uffici dell'avvocato Antonio Romei, braccio destro del presidente Massimo Ferrero che si è confrontato col tecnico sui progetti per il prossimo anno. C'è stata da quanto filtra un'intesa complessiva anche sugli obiettivi stagionali e sul mercato.