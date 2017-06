Sampdoria, Giampaolo: "Scansarsi con la Juve? Fa comodo dirlo"

Scansarsi. L'intervista di Repubblica a Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ruota intorno a questo verbo. È la vigilia di Sampdoria-Juve, all'andata i bianconeri vinsero 4-1 e ai blucerchiati fu rivolta un'accusa piuttosto comune agli avversari di fascia medio-bassa che subiscono tanti gol dai campioni d'Italia. Ma il tecnico non ci sta: "Non ci siamo scansati neppure all'andata. Ma faceva comodo dirlo. In otto giorni affrontavamo Genoa, Juve e Inter, non potevamo reggere un impegno psicofisico di così alto livello con gli stessi giocatori. Se non li avessi ruotati nelle tre gare, rischiavo di giocarle male tutte le partite. In quella sfida ci fu il primo gol di Schick, attaccante di cui tutti ora parlano. Pensare che te la puoi giocare alla pari contro quei cannibali a Torino è fuori dalla realtà. Adesso non m’illudo, ma non parto nemmeno sconfitto. Serve una prestazione collettiva super, la migliore della stagione, unita ad una perfezione individuale. Il tutto in una bolgia, con il nostro pubblico che ci trascina. Il connubio deve creare l’onda perfetta. Io sempre sconfitto dalla Juve? Vorrei vedere, non l’ho mica affrontata allenando Real Madrid o Barcellona. Ma sempre con squadre che dovevano salvarsi".