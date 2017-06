Sampdoria, Giampaolo: "Juve, si è scansato pure il Barcellona"

L'estate rovinata dal Milan, un campionato vissuto in crescendo (prima dei recenti stop), quei commenti dopo la sconfitta con la Juve che non ha mai digerito. Questi i temi trattati da Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, in un'intervista a Tuttosport. Ecco le principali dichiarazioni



"La Sampdoria, con Osti, è stata la prima a chiamarmi, a due-tre giornate dalla fine del campionato. L'interesse del Milan? Ho fatto qualche viaggio di troppo. Non mi sono goduto l’estate, di solito in quel mese metto la ciabatta e me ne sto al mare. Invece ogni tre giorni prendevo l’auto. Nessun rimpianto, in estate si fanno tante chiacchiere".



"Chi ha il fatturato superiore non vince di sicuro, ma ha più opportunità. La Juve può prendere Higuain e Pjanic da Napoli e Roma, avversari diretti. Come ha fatto il Bayern con il Dortmund per Lewandowski e Hummels. Ma loro sono bravi, hanno fatturato e vincono. La Juventus ha poi altre cose: l’appeal, la storia e uno stadio di proprietà che porta punti. Sei assuefatto quando vai lì. Hanno detto che ci siamo scansati, s’è scansato anche il Barcellona... Bisogna riconoscere i valori e in base a quelli giudicare".



"Quando è arrivato Schick era ancora un giovane calciatore, ora ha acquisito la struttura del calciatore serio. Si vedeva che era bravo tecnicamente, pur se in modo ludico, fino a se stesso. Ha fatto miglioramenti straordinari. Vale una big? I numeri parlano per lui, 10 gol. E buona presenza. Il suo obiettivo ora è dare continuità".