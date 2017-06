Sampdoria, Giampaolo: "Il derby arriva nel momento giusto"

"Siamo contenti che domani ci sia questo importante match, cade nel momento giusto e siamo consapevoli del fatto che c'è in palio una posta molto alta. Conosciamo le caratteristiche dei giocatori rossoblu, ci siamo preparati bene e siamo pronti". Così l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia del derby col Genoa in programma sabato alle 18 in diretta su Premium Sport HD.



Serve una svolta al campionato della Sampdoria reduce da due punti nelle ultime sei partite. "Sappiamo che potrebbe essere una gara 'sporca', loro giocano molto sull'aspetto fisico e noi dovremo essere bravi comunque a mantenere la nostra identità". E sul futuro a rischio in caso di sconfitta chiude la porta ad ogni ipotesi: "Gli interessi individuali vengono dopo quelli collettivi: sono concentrato solo sulla partita di domani". Sulla formazione non si sbilancia ("Ho ancora una notte per rifletterci"), ma il tecnico doriano annuncia il recupero del difensore argentino Silvestre che era acciaccato nei giorni scorsi: "Chi è in dubbio dovrebbe recuperare, compreso Silvestre".