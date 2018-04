Sampdoria, Giampaolo: "Ci davano per morti, il calcio non è per tutti"

La vittoria nello scontro diretto con l'Atalanta ha rivitalizzato la Sampdoria alla vigilia del derby. E ha scaldato anche Marco Giampaolo, che in conferenza si è sfogato così: "Fino a cinque giorni fa ci davano per morti. Bisogna distinguere tra calcio e pallone: il calcio non è per tutti, il pallone è per tanti. Se eravamo morti una settimana fa, vuol dire che a questa partita ci arriviamo da sfavoriti".



Le critiche per un periodo non esaltante non devono aver fatto piacere a Giampaolo, che magari avrebbe voluto un po' di riconoscenza in più per il bel calcio mostrato dalla Samp nel girone d'andata. "Attraverso i risultati ottenuti, abbiamo creato delle aspettative alte: però non bisogna dimenticare da dove siamo partiti". In ogni caso il tecnico si mostra fiducioso per il derby: "Siamo in questa posizione di classifica da tanti mesi e l'obbiettivo è rimanerci per provare ad inseguire un risultato straordinario. Sono appeso ai miei calciatori per la storia. L'avversario è quadrato, subisce pochi gol e riesce a stare sempre partita. Stanno bene, sono in salute: sarà una partita fisica, ho grande rispetto per la squadra di Ballardini"