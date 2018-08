Sampdoria-Fiorentina, Ferrero chiede il rinvio alla Lega

La tragedia di Genova ha devastato una città causando numerose vittime, il cui numero cresce col passare delle ore, e colpendo nel cuore tutta l'Italia. Dopo il crollo del ponte Morandi anche il mondo del calcio si è stretto intorno ai familiari delle vittime e al capoluogo ligure e la Lega di Serie A ha stabilito il minuto di silenzio prima delle gare della prima giornata, oltre al lutto al braccio per i calciatori.



Una di queste, però, potrebbe saltare: si tratta di Sampdoria-Fiorentina, in programma domenica 19 agosto a Marassi, alle ore 20.30: Massimo Ferrero, presidente del club blucerchiato, ha presentato infatti la richiesta formale alla Lega per il rinvio della partita. A questo punto è molto probabile che la gara non si giocherà e verrà rinviata a data da destinarsi.