Sampdoria, Ferrero: "Torreira? Basta pagare..."

Solito show del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ai microfoni de La Zanzara. Il numero uno blucerchiato ha parlato in primis dell'eliminazione della Roma dalla Champions League, decisa anche da alcuni evidenti errori arbitrali: "Mamma mia, ieri sera un'altra rapina - ha esordito Ferrero - Credo che l'arbitro fosse in buona fede, non è facile fare l'arbitro, ma non so ieri cosa poteva succedere se avesse dato rigore ed espulsione. Var in Europa? La prossima settimana andiamo a discutere di questo. L'arbitro della Roma in fin dei conti ha diretto bene, la mano era talemente netta che non la vedi, ma Oliver in Real Madrid-Juventus è stato clamoroso".

Dalla tecnologia in campo al campo e al calciomercato: "Giampaolo rimane? Abbiamo un patto, io e lui siamo molto legati. Se vuole andare in un grande club lo lascio andare, è come una moglie per me, ma se si fa l'amante che ci posso fare... Torreira? Può andare via anche lui, basta pagare... Molti club lo chiedono, sicuramente a giugno qualcosa accade, ma la decisione ultima è la sua. Il Napoli lo desidera molto, l'Inter lo vuole, deciderà lui. Quanto vale? Come Schick, un quarantino. Ma non c'è solo lui, anche Praet è molto ambito".

A proposito dell'attaccante ceco, Ferrero ha un messaggio per i tifosi giallorossi: "Vedrete che alla fine mi ringrazierete, è un grande giocatore, un talento naturale, vedrete che l'anno prossimo esploderà. Roma è un piazza complicata, io lo so bene, andavo in curva. Schick è un ragazzino, ha saltato la preparazione e gioca fuori ruolo. Dategli tempo"