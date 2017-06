Sampdoria, Ferrero show: "Muriel? Mi criticavate, ora prendetelo in c..."

Massimo Ferrero show negli spogliatoi del Luigi Ferraris dopo la vittoria in rimonta per 3-2 sul Sassuolo. Prima in zona mista rispondendo ai giornalisti, poi interrompendo la conferenza di Giampaolo e interagendo con il suo tecnico tra battute e complimenti: "Non ho sofferto - ha detto il presidente blucerchiato - sul 2-0 ho detto: 'la vinciamo 3-2' ma potevamo anche vincerla 5-0. Meno male comunque che c'è questo calcio, almeno è stata una partita divertente: c'è adrenalina, c'è 'core', c'è forza, c'è gamba".

Mattatore della sfida Luis Muriel, autore di una doppietta nel finale: "E' un giocatore vero, uno che fa la differenza. Io - ha aggiunto Ferrero - lo seguo da prima del calcio. L'ho preso infortunato, l'ho coccolato, mi avete criticato e oggi - ha scandito in dialetto romanesco - 've la prendete in der c..... Mercato? Qualcuno potrebbe bussare alla porta, ma c'è una clausola. Altrimenti non possono bussare".

Poi in sala stampa, mentre Giampaolo spiegava che "al 38' nessuno avrebbe mai pensato che potesse finire cosi", Ferrero si è intromesso esclamando: "Io sì che ci pensavo. E ho i testimoni: visto che non mi faceva male la pancia ho detto: 'questa la vinciamo 3-2'. Oggi è accaduto. E - ha proseguito rivolgendosi a Giampaolo - glielo avevo detto prima della partita che deve ridere". Il numero uno blucerchiato ha poi salutato il suo tecnico con un "grande uomo, onore a Giampaolo" prima di abbandonare la sala stampa.