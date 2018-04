Sampdoria, Ferrero: "Proveremo a battere la Juve. Faccio il tifo per il Napoli..."

Anche Massimo Ferrero interviene sul caso delle ultime 24 ore, ossia il rigore concesso al Real Madrid contro la Juventus. "Non si può dare un penalty a 30 secondi dalla fine, bisogna far giocare le squadre e farle andare ai supplementari. Un arbitro italiano non avrebbe mai interferito in quella partita, a meno che non ci fosse il 100% di verità, ma neppure il 3% di verità c’era. L’arbitro è voluto diventare protagonista e non va bene, quindi sono d’accordo con le parole di Buffon" sottolinea il presidente blucerchiato a Radio Crc.



"Speravo nei supplementari - aggiunge Ferrero - così i bianconeri avrebbero consumato più energie e sarebbero stati più stanchi contro di noi. Nel girone di andata si diceva che tutte le squadre che affrontavano la Juve si scansavano e invece abbiamo dimostrato che non è affatto così. Anche domenica proveremo a batterli: contro le big giochiamo sempre con il coltello fra i denti".



Infine il numero 1 dei doriani non nasconde la sua preferenza nella corsa scudetto: "Tifo Napoli perché Sarri merita il tricolore. Gli azzurri però devono darsi una mossa se vogliono vincere...".