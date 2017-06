Sampdoria, Ferrero patteggia 20 giorni di inibizione per l'esultanza volgare contro la Roma

Venti giorni di inibizione per Massimo Ferrero, all'epoca dei fatti presidente della Sampdoria, oltre a un'ammenda di 6.000,00 euro per il club blucerchiato a seguito del patteggiamento previsto dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. E' l'esito del procedimento della procura federale nei confronti di Ferrero, che il 29 gennaio scorso esultò in modo ritenuto volgare dopo il gol di Praet contro la Roma a Marassi.



Nel frattempo, tra i fatti di Samp-Roma, la chiusura indagini, la richiesta di patteggiamento e l'accordo, Ferrero è stato dichiarato decaduto dalla carica di presidente, solo ai fini sportivi, per gli esiti della vicenda giudiziaria del fallimento Livingstone.