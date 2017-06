Sampdoria, Ferrero non è più presidente per il crac Livingston

La decisione è effettiva, anche se non ancora ufficiale: Massimo Ferrero è decaduto da presidente della Sampdoria. La Figc ha infatti notificato l'incompatibilità del patron blucerchiato con il ruolo della presidenza di un club sportivo: tutto nasce dal crac della compagnia aerea Livingston, fallita nel 2009 e allora appartenente alla Fg Holding presieduta da Ferrero che patteggiò una condanna di un anno e 10 mesi.



Come ricostruisce la Gazzetta dello Sport, il caso ha risvolti anche sportivi visto che l'articolo 22 bis delle Norme organizzative federali fa decadere chi è stato condannato con pene superiori a un anno per delitti tra cui il fallimento. Ferrero ha provato a fare ricorso alla Cassazione, nonostante avesse chiesto lui stesso il patteggiamento, ma a ottobre la richiesta è stata respinta trasformando la sentenza in definitiva.



La Figc quindi, siccome Ferrero non ha mandato comunicazione (in caso di incompatibilità toccherebbe al dirigente interessato), si è mossa in tal senso e, dopo aver verificato con gli uffici legali che il patron blucerchiato dovesse effettivamente decadere, gliel'ha notificato. Ferrero rimane proprietario e non potrà più rappresentare la Samp nelle sedi istituzionali come per esempio le assemblee di Lega. Di fatto, sarà sempre in prima linea: è una decisione più formale che sostanziale.



Il club ha reagito così alla decisione della Figc: "La Sampdoria conferma che si tratta di decisione ingiusta e non corretta, difettando il presupposto di una sentenza di condanna. Non incide in alcuna misura sul regolare andamento e sulla prosecuzione delle attività societarie e sportive, anzi la rafforza, essendo del tutto fantasiose e prive di ogni fondamento le illazioni concernenti presunte ipotesi riguardanti l’assetto societario".