Sampdoria, Ferrero: "Muriel-Napoli? Pagare moneta, vedere cammello"

Ibrahimovic, Gabbiadini, Muriel: Massimo Ferrero a tutto campo ai microfoni di Premium Sport. Si parte con Ibra: "Il film si racconta da solo. Io non sono un uomo di calcio che dice sempre le stesse cose: dico solo viva Ibrahimovic, e viva i nuovi Ibrahimovic che arriveranno".



Poi è il turno del calciomercato invernale: "Il mercato non è ancora aperto e Gabbiadini è un grande giocatore. Muriel incedibile? Sì, l’ho già ribadito, Muriel non è in vendita e non ci sarà nessuno scambio con Gabbiadini. Anche perché Gabbiadini è già stato alla Samp, poi è andato in un grande club come il Napoli e non penso proprio che torni: i ragazzi devono puntare sempre più in alto. Se De Laurentiis volesse Muriel, deve dare moneta e poi vedere cammello".



Infine, sulla serie A: "Non credo che sia un campionato a senso unico, sono estremamente convinto che ci saranno dei colpi di scena. L’Inter con Pioli tornerà a essere la squadra che tutti si aspettano, con un po’ di ritardo".