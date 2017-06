Sampdoria, Ferrero: "Muriel ha sbagliato, calciatori miracolati"

Massimo Ferrero contro Luis Muriel. L'esultanza provocatoria del colombiano alla Dacia Arena di Udine non è piaciuta al patron della Sampdoria che in passato si è spesso dichiarato un fan del suo giocatore.



"Mi dispiace, io cerco il calcio dell’amore e della passione - ha detto a TMW Radio - Certi episodi non appartengono a questo sport. Ha sbagliato, ma per tutta la partita è stato fischiato. Consideriamo i calciatori grandi uomini, ma sono dei ragazzini che non hanno mai fatto niente nella vita. Viziati? No, miracolati".



Muriel, a dire il vero, è stato difeso dalla maggioranza degli appassionati neutrali e dei tifosi sui social network: il giocatore si è portato le mani all'orecchio roteandole, poi ha subito l'aggressione di Danilo ed è stato espulso con il difensore dell'Udinese.