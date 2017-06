Sampdoria, Ferrero: "Ho dovuto corteggiare Giampaolo, ha fatto la prima donna..."

"Di Giampaolo ce ne è uno e tutti gli altri non son nessuno". E' il solito Ferrero scatenato quello che commenta ai microfoni di Premium Sport il rinnovo del tecnico con la Samp. "Matrimonio fino al 2020? Ma no, matrimonio è una parolaccia, è una collaborazione forte, stretta, chiara, senza fare del calcio, di quello che sei una volta leone e un'altra c..." dichiara il proprietario del club blucerchiato accanto al proprio allenatore.



Ferrero quindi spiega: "Se Giampaolo mi ha chiesto di trattenere i gioielli? No, non mi ha chiesto nulla, sono andato io da lui perché sapete quanto sono ambizioso e quanto mi piace vincere. Ho capito che non dovevo farmi scappare questo uomo, ha fatto un po' la prima donna, ho dovuto corteggiarlo un pochino ma poi è cascato subito perché ci ho saputo fare. E' giusto comunque che faccia delle richieste perchè è sintonia con me, Osti, Pradè e tutto il mio staff...".



Tiene banco la multa di 6000 euro e i 20 giorni di inibizione nei confronti del n.1 della Samp, dichiarato decaduto da presidente. "Io penso che non ce stanno con la testa. Se sono decaduto che multa me fanno? Dovrebbero fare pace con il cervello. Forse vogliono punire un signore che vuole un calcio pulito, non mi vogliono più mandare in Lega e vogliono tapparmi la bocca. Nessuno mi leva la dignità e l'onestà di arrivare qui e guardarmi allo specchio e guardare questo signore (rivolgendosi a Giampaolo ndr) e dire 'quanto siamo belli'. Da oggi sono iper-presidente ma potreste chiamarmi ex a casa mia. Mi hanno tolto la sedia ma io non la voglio. La lascio ai signori della A e devono essere molto più gentili perché se guardano a casa loro magari devono chiamare altro che la polizia...".