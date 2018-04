Sampdoria, Ferrero: "Giampaolo non si discute"

Massimo Ferrero blinda Marco Giampaolo dopo il 5-0 subito dalla Sampdoria contro l'Inter. "Il nostro allenatore non è in discussione e ci porterà dove il cuore vorrà. La Samp si è fermata? No, come in tutti i percorsi ci sono degli incidenti, ma stiamo girando il film della vita" spiega il presidente del club blucerchiato prima dell'assemblea di Lega di Serie A.



"Non bisogna fare nessun processo - prosegue Ferrero - la squadra ha battuto la Juventus, il Milan, poi ha preso 5 gol dall'Inter, magari era un po' distratta. Quando ci sono le soste magari i giocatori hanno la testa da un'altra parte. Abbiamo dieci giocatori che vanno nelle nazionali"



Il gruppo non è stato quindi strigliato: "Confronti? Non c'è stato nessun confronto, non c'era bisogno, e io avevo un aereo da prendere, al primo tempo me ne sono andato. Se ci sono confronti devono essere costruttivi. Il mio è un meraviglioso processo d'amore. Il problema sono i media. Ieri mi chiedevano dell'Europa, oggi di Frascati...".



Successivamente Ferrero scherza su Icardi, autore di 4 gol a Marassi: "Meglio per lui, ha Wanda e si vede che lo stimola... Qualche settimane fa si diceva che era finito. È un ragazzo che viene dalla Sampdoria, noi siamo dei benefattori dell'Inter. E ieri ha fatto la partita dell'anno".



Infine l'endorsement per Gaetano Micciché, destinato a diventare presidente di Lega: "Non lo conosco personalmente, ma so che è un grande banchiere, una persona di spessore. Ci serve una persona che ama il calcio e lui lo ama, una persona competente e lo è. Ha tutti i requisiti e lo spessore per rappresentarci".