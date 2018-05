Sampdoria, Ferrero: "Cori razzisti? Quattro scappati di casa"

La sospensione di Sampdoria-Napoli per cori di discriminazione territoriale è stata una delle pagine più brutte del campionato. Massimo Ferrero, patron blucerchiato, è stato costretto a scendere in campo per fermarli: "La nostra è una tifoseria esemplare - ha spiegato -, chi fa certi gesti non appartiene al calcio. Il calcio è amore è passione in ogni città. La Samp è un'isola felice, cosa c'entrano quattro scappati di casa con il calcio. Sono dovuto scendere in campo per cercare di calmare la tifoseria e sono stato pure infamato".



"Mi dispiace per quanto accaduto. Ma siamo tra le tifoserie più corrette d'Italia tanto che abbiamo preso meno multe di tutti", ha detto Pradé. "Genova non è razzista - ha spiegato Giampaolo - i cori sono figli del gemellaggio tra Genoa e Napoli, So potrebbero evitare ma fanno parte dei cori da stadio, Fuori accadono cose peggiori".



"Ho provato a fermare i cori e a spiegare i rischi alla curva - ha aggiunto Vasco Regini, capitano della Sampdoria-.La sospensione è stata giusta, questi cori non si devono più sentire". Anche l'attaccante del Napoli, autore del primo gol, Milik ha commentato quanto accaduto. "Dopo il gol ho solo esultato e non volevo offendere nessuno - ha spiegato -. L'arbitro comunque ha fatto bene ad interrompere la gara".