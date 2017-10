Sampdoria-Crotone 5-0, Giampaolo dà ancora spettacolo

Semplicemente meravigliosa: forse aiutata dal gol segnato in apertura, forse dall'atteggiamento remissivo del Crotone o magari dal fatto di essere una squadra che cresce sempre di più e si candida al ruolo di preotente outsider nella corsa verso l'Europa, la Sampdoria dà ancora spettacolo e vince 5-0 a Marassi mandando in delirio i propri tifosi. In casa i blucerchiati fanno 4 su 4 e hanno sempre vinto in questa stagione.



Tutto comincia grazie a un gol dell'ex e per una volta non è Quagliarella a segnarlo: Ferrari, l'anno scorso a Crotone, firma l'1-0 di testa sulla punizione di Torreira. È il 4' e la partita di fatto finisce subito perché la Sampdoria è un rullo. Poco dopo Quagliarella firma il bis su rigore conquistato da Zapata, poi Budimir (altro ex) rischia l'autorete colpendo la traversa della propria porta, infine è Caprari, poco prima dell'intervallo, a segnare il 3-0 su assist di Zapata.



La Sampdoria continua lo show nella ripresa: Caprari verticalizza per Praet, assist al bacio per Linetty che chiude un'azione fantastica. L'unica nota stonata è l'infortunio di Quagliarella, che si tocca dolorante al muscolo della coscia destra: al suo posto entra Ramirez, ma è un altro ingresso a cambiare il risultato, perché Kownacki ruba palla a ridosso dell'area e sigla il 5-0 che chiude i conti.