Sampdoria, Cassano ottiene un portiere per allenarsi

Continua la stagione da separato in casa per Antonio Cassano, che dall'estate si allena separatamente dai compagni della Sampdoria. L'attaccante barese si tiene in forma, sperando in un reintegro, e viene seguito da un allenatore, un medico e un fisioterapista ma, si sa, un talento come lui ha bisogno del pallone, di una sfida. Per questo, Cassano ha chiesto e ottenuto un portiere (sarà Giacomo Piccardo della Primavera blucerchiata) con cui fare qualche tiro e svagarsi.



Intanto, gennaio si avvicina e con lui nuove voci di mercato. Nei prossimi giorni - come riporta Il Secolo XIX - FantAntonio potrebbe incontrarsi con il nuovo ds della Samp, Pradé: i due si conoscono dai tempi della Roma ma è difficile un riavvicinamento con i blucerchiati. Per Cassano rimangono aperte le porte dell'Entella, che già lo aveva cercato in estate, il presidente Gozzi non si è ancora arreso.