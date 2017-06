Sampdoria, Cassano: "Ferrero e Giampaolo senza palle"

"Sampdoria senza palle". Se ne va sbattendo la porta Antonio Cassano, dopo il divieto del club di farlo allenare con la Primavera. Ecco il comunicato diffuso dalla moglie Carolina Marcialis sui social network: "Dopo una sceneggiatura degna di Oscar con regia Ferrero/Romei/Giampaolo oggi pomeriggio in assenza di palle hanno pensato bene di comunicarmi tramite Carlo Osti che da domani non potrò più allenarmi con i ragazzi della Primavera della Sampdoria. Motivazione? "Troppo ingombrante". Nel comunicato seguono ringraziamenti a Ciccio Pedone, tecnico della Primavera stessa, e al suo staff, oltre che ai ragazzi e si chiude così: "Continuerò ad allenarmi perché so che posso ancora dare tanto al calcio".



"Adesso faccio il papà felice a casa". Non è la prima volta che lo dice, solo che stavolta Antonio Cassano dovrà farlo praticamente a tempo pieno, di sicuro fino a fine stagione. La Sampdoria gli ha sbarrato la strada e dopo il suo rifiuto all'Entella gli ha impedito di allenarsi anche con la Primavera, cosa che gli era stata consentita dopo la rescissione del contratto.



"Sono abbastanza triste - ha spiegato il barese - Il no della Sampdoria non è un problema. La cosa che mi dispiace di più è non potermi allenare con i ragazzi, ringrazio Ciccio Pedone col suo staff che sono stati fantastici e tutti i ragazzi, ho imparato molto anche da loro. Però questa è la vita e nella vita si va avanti. L'abbraccio finale dei ragazzi? È una cosa che mi aspettavo da ben altre persone, però me l'hanno fatta loro e sono ancora più felice e contento. Questa è la vita è vado avanti, sempre a testa alta e senza nessun tipo di problema. Poi i signori vi diranno perché non mi hanno voluto più far allenare con i ragazzi, ho delle mie idee ma al tempo opportuno le dirò senza nessun tipo di problema".