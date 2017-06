Sampdoria, a Bogliasco piove e Muriel si presenta con la cuffia

In casa Sampdoria festeggiano ancora per la vittoria nel Derby della Lanterna contro il Genoa. A decidere la sfida ci ha pensato un super Luis Muriel, determinante con un gol e con il cross che portato all'autogol di Izzo. Nonostante il successo importantissimo, non c'è tempo per riposarsi per i blucerchiati: mercoledì si gioca contro la Juventus. A Bogliasco piove, ma il maltempo non cancella il sorriso di Muriel. Come documentato dal nostro Michele Corti, il colombiano si è presentato al centro di allenamento con la cuffia da piscina. Il morale è alto e la Samp e i calciatori si divertono sotto gli ordini di mister Giampaolo.