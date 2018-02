Samp-Udinese, è autogol di Silvestre: "Voleva rinviare"

È stato il caso che ha 'infiammato' l'ultima giornata di Fantacalcio: autogol di Silvestre o gol di Ali Adnan? In un primo momento sembrava che la Lega avesse deciso di assegnare la rete dell'1-2 della gara di Marassi al giocatore dell'Udinese, ma oggi è arrivata la comunicazione ufficiale, quella che potrebbe spostare gli equilibri in tante Fantaleghe: è autogol del difensore della Sampdoria, che vede così rovinarsi un po' il pomeriggio che lo aveva visto tornare al gol in Serie A a quasi cinque anni dall'ultima volta.

Questa la motivazione pubblicata sul sito della Lega Calcio: "Un gol e un'autorete per il difensore della Sampdoria che non si è fatto mancare nulla nella partita di oggi contro l'Udinese. Descriviamo la dinamica dell'azione per motivare la nostra decisione di assegnare l'autogol al 95': Adnan si libera sulla fascia sinistra e calcia in porta, Silvestre alza la gamba per intercettare la conclusione, ma il suo intervento non va a buon fine e serve solo per spiazzare l'incolpevole Viviano. E' palese l'intenzione del difensore della Sampdoria di intervenire sul pallone per rinviare per cui, ai sensi del Criterio 1A delle Linee Guida per l'assegnazione dei gol dubbi, a lui va imputata l'autorete. Tanti i casi cui richiamarsi per azioni simili, il più famoso è certamente quello del gol non attribuito a Ramos dalla Uefa nella gara di Champions Napoli - Real Madrid (con autorete di Mertens), il più recente nel nostro campionato risale invece al 30 aprile dell'anno scorso, con Danilo sfortunato autore della deviazione nella propria porta su tiro di Verdi".