Samp, sorpresa Giampaolo: "Cassano diventerà un grande allenatore"

Durante la sua carriera Antonio Cassano è stato spesso l'incubo dei suoi allenatori, tecnicamente unico e geniale in campo quanto irrequieto ed indisciplinato fuori dal terreno di gioco. L'ultimo tecnico in ordine di tempo ad aver avuto l'onore e l'onere di allenare il talento di Bari Vecchia è Marco Giampaolo, che negli ultimi mesi ha visto Fantantonio allenarsi da separato in casa a Bogliasco.

Le parole del tecnico blucerchiato in un'intervista a Repubblica hanno colto tutti di sorpresa: “Cassano? Irreprensibile, sino a quando l’ho allenato. Volutamente lo trattavo peggio degli altri, per stimolarlo. Anche adesso spesso facciamo due chiacchiere: è intelligentissimo, fiuta le cose prima degli altri e capisce molto di calcio. Può diventare un grande allenatore”. L’ex allenatore dell’Empoli ha commentato anche la situazione che si è creata in casa doriana: “La vicenda Cassano passa sopra la mia testa - ha detto il tecnico - Una scelta figlia di una politica societaria e io faccio l’allenatore”.

Giampaolo ha poi parlato del momento della squadra, che viene da 4 sconfitte e un pareggio, e del suo rapporto con il presidente Ferrero: "La sola analisi dei risultati è fredda. La classifica è corta, se avessimo avuto 3 punti in più, non sarebbe girata la parola crisi, staremmo qui a parlare di bella Samp - ha spiegato il tecnico -. La fiducia di Ferrero? Io penso che abbia voluto lanciare un messaggio istituzionale, dare un atto di presenza. Dopo quattro sconfitte lo comprendo e lo accetto. Recepisco l'atto. Ma vado avanti. Tanto alla fine a giudicarmi sono i risultati".