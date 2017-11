Samp, Quagliarella: "Conte mi allontanò, Mourinho mi fa impazzire"

Con la Juventus ha vinto tre scudetti consecutivi e ora si prepara ad affrontarla da leader della Sampdoria sorpresa del campionato. Fabio Quagliarella è tornato a parlare dei suoi anni in bianconero in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Arrivai in bianconero passando per traditore agli occhi della mia gente, quindi non me la sono goduta fino in fondo. Quegli anni sono una sintesi della mia carriera: ho avuto tanto, potevo avere di più".

"Senza infortunio al crociato, altri sei mesi come i primi sei e magari sarebbe stata la svolta della carriera - continua l'attaccante azzurro - Però mi sono fatto volere bene pur non giocando titolare e l'applauso dello Stadium quando andai lì con il Toro non me lo scordo". Come non scorda il trattamento ricevuto da Antonio Conte, che a gennaio lo escluse dalla lista per l'Europa League: "A gennaio, a due giorni dalla fine del mercato, dissi 'Io non mi muovo'. E Conte: 'Allora sei l'ultimo degli attaccanti'. Non lo meritavo".

Se con Conte i rapporti non erano idilliaci, con Mourinho invece Quaglia ha sempre avuto un grande feeling: "Forse non mi sono mai sentito così gratificato. La cosa che mi fa impazzire di Mourinho è che ti chiama per nome: ti fa sentire, non so come dire, quasi suo amico. La prima volta fu a Udine, ero fuori dallo spogliatoio dell'Inter per scambiare una maglia: 'Vieni dentro Fabio. Anzi, sali in pullman con noi, che ti porto a Milano'. E' successo di nuovo quest'estate, Samp-United a Dublino. Mi stava aspettando nel tunnel, 'Dov'è Fabio Quagliarella?', poi mi ha abbracciato e mi ha fatto un sacco di feste. Lui a me: fa ridere, no?".

Impossibile, infine, non parlare di Napoli, alla ricerca di un attaccante per sostituire Milik nel mercato di gennaio: "Essere accostato al Napoli è un piacere, ma il suo progetto mi pare proiettato nel futuro, io invece vivo il presente. E il mio presente è la Samp: le devo molto, mi fa vivere sereno. E io sono innamorato della mia serenità".