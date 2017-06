Samp, il 50% dell'incasso del derby per i terremotati

Una maglia speciale per ricordare le vittime del terremoto del Centro Italia, in cui è stampata la data "22 ottobre 2016" sopra a un cuore tricolore con sotto la scritta "UC Sampdoria per le vittime del terremoto". Sarà indossata dai giocatori della Sampdoria in occasione del derby della Lanterna. Non è però la sola iniziativa nel segno della solidarietà attuata dal club doriano, che devolverà anche il 50% dell'incasso del match alle persone colpite dal terremoto, mentre i tifosi blucerchiati fuori dallo stadio venderanno 10 mila bandierine con i colori sociali che faranno da coreografia all'ingresso in campo delle squadre: l'obiettivo è raccogliere almeno 50mila euro.