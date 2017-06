Samp-Genoa, impazzisce la Goal Line Technology

Nel sabato del mancato uso della tecnologia per convalidare il gol di Pjanic in Milan-Juventus, un altro episodio ha scatenato polemiche (per fortuna a lieto fine). Al 40° di Sampdoria-Genoa, l'arbitro Tagliavento ha dovuto fermato per diversi - almeno tre o quattro - minuti la partita. Dopo qualche attimo di smarrimento, la Lega Calcio ha ufficialmente comunicato che era un problema legato alla Goal Line Technology (la tecnologia che segnala all'arbitro, tramite un impulso all'orologio, se un pallone ha superato la linea in caso di dubbio).



L'orologio di Tagliavento aveva iniziato a vibrare ma, secondo la Lega, per "nessun caso specifico". Un errore quindi, anche se nasce il sospetto che fosse coinvolta l'occasione avuta da Silvestre poco prima, quando il colpo di testa dell'argentino era finito sulla traversa e poi rimbalzato in campo ma ampiamente prima della linea della porta difesa da Perin.