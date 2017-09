Samp, che gaffe: scambia Silvestre per...Cristiano Ronaldo

Clamorosa gaffe social della Sampdoria, che voleva fare gli auguri al suo difensore Matias Silvestre, ma invece li ha fatti a... Cristiano Ronaldo. Sì, è accaduto davvero, il club blucerchiato ha postato sul proprio profilo Twitter un messaggio per il difensore argentino, che oggi compie 33 anni, ma si è confuso, sbagliando clamorosamente la grafica da inserire nel tweet e scrivendo: "Happy birthday Cristiano Ronaldo".

Una gaffe che chiaramente ha fatto in poco tempo il giro del web, tanto che la famosa pagina Facebook 'Chiamarsi Bomber' ha postato l'immagine incriminata scrivendo: "C'è qualcosa che non quadra". Il club ligure, comunque, l'ha presa con filosofia e nei commenti al post ha scherzato: "Scusate, stavamo preparando la grafica per il mercato di gennaio e ci siamo confusi".

Per la cronaca, l'immagine sbagliata è stata prontamente sostituita con quella corretta.