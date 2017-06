Salvini: "Ho fatto il miracolo come Santa Rosalia, io a Palermo e 3 punti"

Il leader della Lega Nord Matteo Salvini torna a parlare,ai microfoni di Radio 1, della sua visita a Palermo del weekend scorso e si lancia in un paragone quantomeno azzardato: "Mi hanno regalato la maglia del Palermo e l’ho accettata ben volentieri – ha detto - Ecco, a proposito della squadra, il Palermo veniva da nove sconfitte consecutive. Dopo il mio arrivo nel capoluogo siciliano, i rosanero sono tornati a vincere con un miracolo a Genova contro il Genoa. Mi sono sentito Santa Rosalia!“ ha dichiarato, scherzando, Salvini.

Grande tifoso del Milan, il leader della Lega Nord ha parlato anche dei rossoneri e della finale di Supercoppa che aspetta la squadra di Montella: “Il Milan per me è una fede, ma contro la Juventus in Supercoppa Italia perdiamo di santa ragione. La cordata cinese comprerà la società? Berlusconi mi ha detto che i cinesi sono veri, mi ha detto che ci sono quasi per il closing" ha assicurato Salvini.