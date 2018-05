Sala: "L'Inter ha una proprietà più solida. Milan, situazione difficile"

"Senza offesa, ma lo si vede anche nei fatti, l'Inter ha una proprietà più solida mentre il Milan è in una situazione obiettivamente più difficile". Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si sofferma sulle vicenede societarie dei due club meneghini parlando del tema San Siro, "su cui non sto forzando perché capisco la situazione".



Secondo Sala, in città c'è bisogno di uno stadio "diverso da quello di oggi, più attrattivo", che possa richiamare turisti e visitatori anche durante la settimana come accade in altre capitali europee.



"Ho cercato di convincere le due società Milan e Inter a metterci un finanziamento, insieme al Comune - ha spiegato nel corso della presentazione del suo libro, 'Milano e il secolo delle città' - L'Inter ha risposto positivamente mentre il Milan vorrebbe un suo stadio nuovo".