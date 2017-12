Sacchi: "Sarri merita un monumento, se la Juve gioca così..."

A Napoli sono rimasti tutti delusi: il risultato del big match con la Juve ha un po' sgonfiato i sogni scudetto dei tifosi, nonostante gli azzurri siano ancora a +1 sui rivali. Molti se la sono presa con Sarri, reo di aver utilizzato sempre gli stessi giocatori che così ora sembrano spompati. Questa l'opinione controcorrente di Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e Nazionale e ora talent Premium, che bacchetta anche la Juve.



"Gli eroi sono coloro che fanno ciò che possono - ha detto Sacchi al Corriere del Mezzogiorno -. Mi è sembrato di assistere ad un incontro di pugilato tra un peso piuma e un peso massimo. Il Napoli è primo ed è per questo che occorre essere grati a Sarri e ai suoi calciatori: se, come si crede in giro, oggi il calcio pesa più per i soldi che per la passione, allora occorre fare i conti con il patrimonio calcistico della Juve che vale 450 milioni, mentre quello del Napoli è di appena 180. E con il costo dei bianconeri, di 180 milioni contro i 78 del Napoli".



"Il Napoli saprà riprendersi. L’altra sera gli azzurri non hanno potuto schierare in campo un top player alla Higuain. Anzi, lo avevano contro e gli ha fatto gol. Inoltre, il Napoli ha una rosa risicata, molti non sono ancora all’altezza delle ambizioni dei tifosi. Con i limiti attuali, i partenopei non possono giocare né di forza, né di esperienza, e neanche avvalendosi di uomini di elevazione. A Sarri occorre fargli un monumento, altro che rimproveri. Ha visto Douglas Costa? Quando punta un avversario non ce ne è per nessuno”.



"La Juventus ha tutto per diventare una grande squadra, tuttavia la sua ascesa diventa complicata se per 70 minuti lascia giocare esclusivamente gli avversari. In Spagna una vittoria come quella della Juve non sarebbe celebrata. I padri fondatori del calcio non hanno mai immaginato di dar vita ad un gioco da sviluppare in termini difensivi. Per chi ama il calcio il gioco non può che essere offensivo".