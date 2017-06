Sacchi: "Questa Juventus è più forte dell'Inter del Triplete"

Un'opinione che certamente farà discutere e accenderà la rivalità dei tifosi. Anche e soprattutto perché arriva da Arrigo Sacchi. L'ex ct e opinionista di Premium ha sentenziato a Radio Deejay: "Secondo me è meglio questa Juventus rispetto all’Inter del 2010 che conquistò il triplete".



Sacchi ha motivato così la sua preferenza: "Il club viene prima della squadra e così via dicendo, e la Juventus sta rispettando quest’ordine. I bianconeri sono un passo avanti". Ha ragione? Dì la tua cliccando qui



La Juve al momento è in corsa su tre fronti ma, come ha ricordato Allegri, non ha ancora vinto nulla sebbene lo scudetto sia ormai quasi in cassaforte e in finale di Coppa Italia contro la Lazio il pronostico penda decisamente dalle parti del club di Corso Galileo Ferraris. La grande differenza tra i due squadroni al momento è questa: i supporter juventini sperano di emulare quanto fatto dalla squadra di Mourinho sette anni fa.