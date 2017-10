Sacchi: "La Var esiste perché noi non riconosciamo il merito"

"Sulla Var quello dice bene, quell'altro dice male. La Var esiste perché noi non riconosciamo il merito. Questo è il problema. Una squadra merita il pareggio, lo ottiene con un errore arbitrale, e dovrebbe essere accettato. Ed invece non è così. Il calcio è lo specchio della vita, e quindi nel bene e nel male si ripete tutto quello che capita giornalmente. E' una società dove la furbizia vale più del merito". L'ex ct della Nazionale e ora talent di Premium Sport Arrigo Sacchi boccia l'uso della tecnologia parlando con i giornalisti a margine del Festival del calcio a Firenze.



Parole nette anche per quanto riguarda l'esonero di Ancelotti, allontanato dal Bayern Monaco: "Mi è dispiaciuto ma non solo per Carlo che è un mio amico fraterno, una persona che stimo tantissimo ma mi è dispiaciuto per il Bayern. Si è comportato come un club qualsiasi".



Il tecnico ha detto che non allenerà nei prossimi 10 mesi, facendo così sfumare un'eventuale ipotesi Milan. Questa, secondo Sacchi, la ricetta grazie alla quale i rossoneri potranno tornare grandi: "Bisogna che i tifosi chiedano con insistenza il bel gioco. Cosa vuol dire? Che se giochi male e vinci, non devi essere contento. Se sei contento perché vinci in maniera fortunosa, non migliori. Questo è un Paese che fatica a rinnovarsi da questo punto di vista. Capello, che non è un rivoluzionarlo, ha detto una cosa interessante: che abbiamo riscoperto il libero. C'è chi si difende anche bene, ma a distruggere non s'impara, mentre a costruire sì".



Inevitabile quindi parlare di Sarri: "Fa parte degli allenatori positivi, propositivi, quelli che hanno delle idee, e che cercano di trasformarle in qualcosa di concreto con didascalia e didattica. Sta compiendo un capolavoro. Appena il Napoli perderà due partite la stampa lo aggredirà, non rendendosi conto che il club di De Laurentiis incassa un quarto di altre società, non ha un grandissima storia e deve confrontarsi contro società che hanno vinto trenta volte di più. Per lo scudetto? La Juventus è molto più avanti di tutte le altre come storia di squadra, a livello di qualità. Per lo scudetto dipenderà dai bianconeri".



Un breve giudizio infine sull'Italia, impegnata venerdì sera contro la Macedonia: "Bisogna essere ottimisti, vedo la squadra di Ventura con ottimismo, altro non posso dire".