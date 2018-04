Sacchi: "Juve non sempre spettacolare, Napoli una benedizione"

La rinascita del Milan, il duello Juve-Napoli e una battuta sulla Nazionale: ecco i temi trattati da Arrigo Sacchi, ex c.t. dell'Italia e ora opinionista Premium, a margine dell'evento "Gillette Giovani".



"Gattuso ha grandi valori umani e dimostra avere capacità elevate: gli auguro tutto il bene possibile per il bene che voglio a lui e al Milan. Lui conosce il Milan e ha fatto capire un po' a tutti che devono essere orgogliosi di essere al Milan. Il Milan è uno dei più grandi club della storia calcistica e quindi per questi giocatori deve essere un onore. Si richiede loro una cosa: che siano degli eroi. Diceva un filosofo francese, Rolland: 'Eroi sono tutti coloro che fanno quello che possono'. Adesso il Milan sta facendo quello che può. Sta giocando bene? Lì ci sono ancora dei margini di miglioramento, però la strada è quella giusta".



"La Juve ha tanti valori, ma sicuramente lo spettacolo del gioco non sempre le riesce. Il Napoli è una benedizione per il campionato italiano e per il calcio, esce dalla nostra ortodossia e anche dalle nostre paure. Ha un'impresa difficile, quasi impossibile, sarà dura, ma quello che sta facendo il Napoli, con gli stipendi che sono un terzo, è veramente l'esaltazione delle idee. Dall'altra parte c'è l'esaltazione della qualità, dell'organizzazione e della potenza. Nazionale? Di Biagio lo conosco bene: è un ragazzo che ha qualità, però non fa i miracoli"