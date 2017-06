Sabatini: "Serve sinergia tra Inter e Jiangsu". E Ausilio pensa alle dimissioni

E' cominciata la rivoluzione all'Inter. Nella serata dell'esonero di Pioli, Zhang Jindong ha fatto un altro piccolo grande passo nella strada verso il cambiamento delle gerarchie e dei ruoli all'interno del club di Corso Vittorio Emanuele. L'ex ds della Roma Walter Sabatini è infatti il nuovo coordinatore tecnico di Suning. Inizierà ad occuparsi dello Jiangsu Suning e dei giovani, in particolare di tutte le accademy sparse nel mondo.



Si tratta del primo step per prendere poi potere anche all'Inter nonostante la società escluda per il momento questa eventualità ribadendo piena fiducia nei confronti di Piero Ausilio. L'attuale d.s., però, starebbe pensando alle dimissioni.



Ecco le dichiarazioni di Sabatini a Nanchino nel corso della conferenza di presentazione: "Ho accettato con grande entusiasmo l’invito di Suning. La cosa più importante sarà quella di migliorare la situazione sia dello Jiangsu sia dell’Inter. Serve sinergia. Non voglio le due squadre separate. I problemi dell’Inter saranno quelli del Jiangsu, dovremo essere una grande famiglia e un grande gruppo di lavoro. Se l’Inter vince e il Jiangsu perde non sarà un bel weekend dobbiamo puntare al grande slam domenicale. Vogliamo essere, come Suning, il motore e il traino della crescita del calcio cinese. Nella mia mente - spiega il nuovo coordinatore tecnico - l’importanza che ha Suning nel calcio è la stessa di un’altra grande squadra, che è l’Internazionale di Milano. Queste due realtà devono crescere parallelamente insieme. Per me non è un lavoro, è una missione. Ora lavorerò qui molti giorni, incontrerò il mister del Jiangsu e tutti i calciatori".



La presenza di Sabatini potrebbe aumentare le possibilità di vedere Spalletti sulla panchina nerazzurra anche perché il tecnico giallorosso sarà libero a fine stagione: ci sarebbe già un preaccordo con l'Inter. Il primo nome sul taccuino resta però quello di Conte (in ottimi rapporti con Sabatini), al quale sarebbero stati offerti 15 milioni di euro per convincerlo a lasciare il Chelsea. Più defilato Simeone.



LIU JUN: "SABATINI COINVOLTO IN OGNI OPERAZIONE DI SUNING"

"Dopo più di un anno di sviluppo, Suning Sports è diventato uno dei gruppi sportivi più avanzati in Cina. L'adesione di Sabatini al nostro progetto lo coinvolgerà in tutte quelle che sono le operazioni di management, nella gestione delle giovanili e dello staff tecnico e anche la riabilitazione medica. A medio-lungo termine la sua presenza ci aiuterà a risolvere gli attuali problemi": sono le parole di Liu Jun, amministratore delegato dell'Inter e vicepresidente si Suning Sports Group, riportate dai media cinesi. Liu Jun ha spiegato il ruolo del nuovo coordinatore tecnico Walter Sabatini, a margine della conferenza stampa di presentazione a Nanchino. "In futuro aggiungeremo nuovi nomi di elìte. Vogliamo costruire - aggiunge Liu Jun - il più avanzato gruppo di gestione nel mondo dello sport".