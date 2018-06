Sabatini: "Cancelo vale 40 milioni, Pastore si era seduto"

A margine della presentazione come nuovo responsabile dell'area tecnica della Sampdoria, Walter Sabatini ha rilasciato altre dichiarazioni: "Io sono preoccupato perché Inter, Roma e Juve stanno costruendo delle buone squadre. Giampaolo sarà il nostro demiurgo, forgerà i nostri ragazzi".



Poi l'ex coordinatore delle squadre Suning vira su Joao Cancelo, preso con l'Inter nella scorsa stagione e oggi destinato alla Juventus: "Vale 40 milioni di euro, è un giocatore distinto e raffinitissimo dal punto di vista tecnico. Deve diventare un po' più virile, diciamo così, ma può offrire giocate e corsa. Riesce a gestire la palla come un trequartista, deve completare il suo bagaglio ma ha fatto passi da gigante anche in fase difensiva. Io ho avuto Maicon a Roma, penso che lui possa arrivare a quei livelli".



Complimenti alla sua ex società per Nainggolan: "Colpo eccezionale, anche perché sono certo che l'unico allenatore che può gestirlo nella maniera migliore sia Spalletti. L'anno scorso non era possibile imbastire un'operazione del genere, Radja è tra i primi tre centrocampisti in Europa".



Infine, su Javier Pastore: "A gennaio avevamo fatto un tentativo velleitario per portarlo all'Inter ma la situazione si è complicata strada facendo. Lo vedo con grande orgoglio alla Roma, sono strafelice di vederlo lì. A Parigi era partito bene, poi si è seduto e ha accettato di perdere duelli con altri giocatori. Se un giocatore non è capace di farlo non è un vero campione".