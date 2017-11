Russia 2018, Nainggolan e Luis Alberto convocati

Solo ieri erano rimbalzate alcune dichiarazioni del ct belga Martinez che, alla luce della decisione odierna, cambiano completamente lo scenario del Belgio: Radja Nainggolan, infatti, è tornato tra i convocati in vista delle partite amichevoli contro Messico e Giappone. Martinez aveva detto di ritenere il Ninja un numero 10 e di avere già Hazard e Mertens in quel ruolo ma deve essersi ricreduto e farà in modo di trovare un posto per un giocatore completo come il centrocampista della Roma. Nella lista del ct belga anche gli "italiani" Lukaku e Mertens.



Nella Capitale non sono finite le buone notizie, la Spagna ha infatti convocato Luis Alberto per le partite nella sosta contro Russia e Costa Rica: è una prima volta per il giocatore della Lazio, protagonista di un grande inizio di stagione. Il ct Lopetegui ha chiamato altri due giocatori della serie A, sono Callejon (Napoli) e Suso (Milan). Infine convocazione anche per lo juventino Khedira che con la Germania giocherà le amichevoli contro Inghilterra e Francia.