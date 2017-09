Rottura del legamento crociato: il Milan perde Conti per 6 mesi

Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Andrea Conti: il terzino del Milan, reduce dalla distorsione alla caviglia destra rimediata in Nazionale, si è fatto male (sembra da solo e non a causa di un contrasto) in allenamento durante una partitella tra i giocatori non utilizzati a Vienna, nella gara di Europa League.



"L’esterno rossonero si sottoporrà domattina a un intervento chirurgico artroscopico di ricostruzione del legamento che verrà effettuato dalla equipe del Prof Schonhuber. I tempi di recupero sono stimati in sei mesi" riferisce il sito ufficiale del club di via Aldo Rossi.



Terribile notizia per Montella, che aveva dovuto fare a meno del giocatore anche contro la Lazio e che aveva cominciato benissimo la stagione. Conti era arrivato quest'estate dall'Atalanta dopo una lunga trattativa ed era considerato un elemento chiave nel 3-5-2, lo stesso sistema di gioco che lo aveva esaltato a Bergamo l'anno scorso. Toccherà ad Abate o Calabria, come capitato nelle ultime due gare, sostituirlo.