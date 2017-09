Rosetti e la Var: "L'alba di un nuovo giorno, calcio più giusto"

"È stata l'alba di un nuovo giorno". Roberto Rosetti, responsabile Var per l'Italia, è entusiasta del debutto del nuovo sistema in Serie A: ecco le principali dichiarazioni rilasciate a Radio Anch'io Sport.



"È stato un buon inizio. Bisogna continuare a lavorare in modo importante ma è un processo irreversibile, che va migliorato nei tempi e nelle procedure. Ci sono stati due interventi risolutivi da parte dei Var, due decisioni arbitrali sono state cambiate e in modo corretto. In altre situazioni ci sono stati dei controlli, delle attenzioni su alcune situazioni per non sbagliare, ed è questo ciò che voleva il calcio: garanzie, decisioni giuste e corrette. Vi garantisco che ci vuole tempo. Rizzoli ha detto che bisogna prediligere l'accuratezza rispetto alla velocità, poi si lavorerà anche sull'efficacia, che riguarda qualità e velocità della decisione".



"Ogni cambiamento prevede una fase di adattamento, prevede un'ottimizzazione delle procedure, anche i tempi devono essere limati e migliorati. Questo lavoro ha un obiettivo ben preciso: avere un calcio più giusto ed eliminare errori importanti. Ho visto un'ottima reazione da parte dei calciatori, una diminuzione delle proteste e un atteggiamento di garanzia da parte di questo progetto, mi sembra che i giocatori siano più sereni e accettino molto bene le decisioni arbitrali. Mi ha sorpreso anche l'atteggiamento del pubblico: ero a Torino sabato, il Var ha dato rigore contro la Juve e la gente l'ha accettato".